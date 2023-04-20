В Макеевке вручили паспорта маломобильным жителям

Паспорт маломобильным жителям доставил глава Центрально-Городского района Макеевки, а также начальник Сектора миграционной службы Макеевского ГУ МВД ДНР . Фото: пресс-служба администрации района

Два маломобильных жителя Центрально-Городского района Макеевки получили паспорта дома. Такая процедура стала возможна благодаря совместной работе активистов Единой России и сотрудников Миграционной службы ДНР. Об этом сообщили в администрации района.

— Таких людей немало, и мы должны сделать все, чтобы каждый из них имел возможность получить Российское гражданство, — подчеркнул глава администрации Центрально-Городского района Владимир Меша.

Напомним, что получить российские паспорта маломобильным жителям ДНР помогут общественники. Поддержку окажут активисты общественной организации «Молодая Республика». В выходные дни активисты едут к маломобильным гражданам по заявкам. Те при помощи опекунов или родственников должны заранее собрать документы на паспорт и иметь при себе справку о наличии инвалидности или другой документ про малоподвижность. Затем общественники и представители служб приезжают и проводят процедуру дактилоскопии. Уже через пару недель заявителю привозят готовый паспорт.