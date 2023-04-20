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НовостиПолитика20 апреля 2023 18:42

Украинские боевики в Артемовске закидали гранатами подвал с мирными жителями

ВФУ стреляли в спину мирным жителям, которых эвакуировали российские военнослужащие
Виктория ПОДАРОВА
Российские военнослужащие пытались эвакуировать и спасти мирных жителей. Фото: ДАН

Российские военнослужащие пытались эвакуировать и спасти мирных жителей. Фото: ДАН

В конце марта украинские боевики при отступлении со своих позиций в Артемовске забросали гранатами подвал жилого дома, где скрывались мирные жители. Российские военнослужащие пытались эвакуировать людей, но ВФУ начали стрелять им в спину. Об этом РИА Новости рассказал местный житель Владимир Колянда.

— Из нашего дома сделали огневую точку, когда мы сидели в подвале. Семь человек нас было — сидели и ждали, нас на улицу не выпускали военные… 22 марта начали стрелять нам в подвал, мы побежали. У нас Г-образный дом, нам начали стрелять в подвал с лестничного марша, начали кидать гранаты туда, — рассказал местный житель.

Колянда добавил, что украинские боевики не перестали стрелять даже после просьб мирных жителей прекратить. А при попытке эвакуации людей российскими военнослужащими, украинские боевики стали стрелять им в спины.

— А в спину уже стреляли украинцы. Слава Богу, одного парня только, военнослужащего, в руку ранило. Из мирных жителей никто не пострадал, — отметил местный житель.