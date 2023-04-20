Госдума приняла закон о наделении статусом ветерана участников военных действий с 2014 года

Новый закон вступит в силу со дня официального опубликования. Фото: пресс-служба Госдумы

Государственная Дума Российской Федерации приняла законопроект, наделяющий статусом ветерана военнослужащих, которые принимали участие в боевых действиях в Донецкой и Луганской Народных Республиках с 2014 года. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы.

— Речь идет о лицах, которые по решению органов государственной власти ДНР и ЛНР начиная с 12 мая 2014 года участвовали в боевых действиях в составе вооруженных сил, воинских формирований и органов Донецкой и Луганской Республик. Предполагается, что закон вступит в силу со дня официального опубликования, — отметили в пресс-службе.

В пресс-службе Госдумы подчеркнули, что ко второму чтению были одобрены поправки, в соответствии с которыми статус ветерана получат бойцы организаций, содействующих выполнению задач ВС РФ. Автором поправок стали Председатель ГД Вячеслав Володин и депутаты.