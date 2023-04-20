Правительство ДНР одобрило новый законопроект об инвестиционной деятельности в Республике

Инвестиции дадут толчок к развитию промышленности в регионе. Фото: Пушилин/ТГ

Правительство Донецкой Народной Республики одобрило законопроект об инвестиционной политике и господдержке инвестиционной деятельности в регионе. В новом законе прописаны цель и принципы инвестиционной деятельности, а также определены формы и базовые условия оказания господдержки. Об этом рассказал Председатель Правительства Республики Евгений Солнцев.

— Для восстановления разрушенной инфраструктуры и развития промышленного потенциала Донбасса сегодня открываются новые возможности. Наша задача – реализовать по их максимуму, привлекая инвесторов и создавая для них благоприятные условия, — отметил Председатель.

Евгений Солнцев добавил, что благодаря законопроекту будет понятен механизм координации, мониторинга и контроля за реализацией инвестиционных проектов.

— Также в документе определены формы и базовые условия оказания господдержки. Инвесторы могут рассчитывать на субсидии, бюджетные инвестиции, кредиты, налоговые льготы и даже получить в аренду под свои проекты земельные участки без проведения торгов, — отметил Председатель.