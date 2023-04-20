Денис Пушилин заявил, что власти ДНР будут осваивать лучшие российские модели управления

Денис Пушилин отметил важность обучения для управленцев Республики. Фото: АГ ДНР

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики принял участие в первом заседании Совета при Президенте по развитию местного управления. В рамках совещания с Владимиром Путиным обсуждались вопросы кадрового потенциала муниципальной службы, задачи пространственного развития муниципальных образований, особенности работы местного самоуправления в единой системе публичной власти. Об этом глава региона рассказал в своем телеграм-канале.

— Этот опыт для нас имеет огромное значение, поскольку все девять лет мы шли по иному пути, у нас были свои особенности, связанные с боевыми действиями, управление происходило зачастую в ручном режиме. Сейчас это уже не отвечает потребностям людей, — подчеркнул Глава Республики. — На муниципальном уровне нам это очень интересно, нашим специалистам только осваивать лучшие российские модели управления.

Денис Пушилин добавил, что власти Республики будут широко погружаться в повестку и учиться у коллег из других регионов страны.