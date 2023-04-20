Владимир Путин заявил, что находится в постоянном контакте с врио Главы ДНР

В состав Совета при Президенте были включены врио Глав ДНР и ЛНР. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что находится в постоянном контакте с временно исполняющим обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. Путин добавил, что федеральные власти в дальнейшем будут согласовывать действия с властями региона. Об этом Президент заявил в ходе заседания Совета по развитию местного самоуправления

— Мы с вами в постоянном контакте, будем согласовывать и корректировать наши совместные действия, — отметил Владимир Путин.

Напомним, что ранее в региональную часть Совета при Президенте по развитию местного самоуправления был включен врио Главы ДНР Денис Пушилин и врио Главы ЛНР Леонид Пасечник. Главы регионов поблагодарили Владимира Путина за доверие, подчеркнув, что готовы перенимать успешный опыт коллег из других субъектов Российской Федерации.