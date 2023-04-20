В ЛНР продолжают поэтапный запуск мобильного интернета

Из-за настройки и отладки оборудования могут наблюдаться перебои с работой мобильной связи Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Луганской Народной Республике специалисты продолжают поэтапный запуск мобильного интернета. Работы проводит республиканский мобильный оператор «Мобильные коммуникационные системы» (МКС). Сейчас он работает над подключением к услуге южных территорий региона. Об этом сообщил министр связи и массовых коммуникаций ЛНР Андрей Еременко.

- Как и было заявлено врио главы ЛНР, мобильный оператор МКС продолжает поэтапный запуск мобильного интернета. Сейчас постепенно подключаются южные территории Республики, - заявил он.

По словам Еременко, из-за настройки и отладки оборудования могут наблюдаться перебои с работой мобильного оператора. Он призвал жителей Республики с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

Напомним, ранее жителей ЛНР предупредили про перебои с мобильной связью. Как пояснили в МКС, неполадки возникли из-за работ на коммутационном оборудовании. Там добавили, что о конкретном времени завершения технических работ сообщат абонентам чуть позже и принесли им свои извинения за временные неудобства.