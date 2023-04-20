Более 260 комплектов компьютерной техники доставили в учебные заведения ДНР с 2022 года

Школы оснащают новыми компьютерными классами и МФУ. Фото: ДАН

Более 260 комплектов компьютерной техники были доставлены в учебные заведения Донецкой Народной Республики с прошлого года. Об этом сообщили ДАН в Министерстве просвещения России.

Там уточнили, что в новом регионе хотят организовать эффективный образовательный процесс.

- Для организации эффективного образовательного процесса в ДНР в 2022 году уже поставлено 262 комплекта компьютерного оборудования, - проинформировали в ведомстве.

Там уточнили, что в состав оборудования компьютерных классов вошли ноутбуки, интерактивная панель, а также многофункциональное устройство, которое сочетает в себе функции принтера, сканера, факсимильного устройства и копировального модуля.

По словам представителей министерства, аналогичная техника была доставлена и в другие новые регионы РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что Ленинградская область оснастила компьютерами все школы в Енакиево в ДНР. В учебные заведения города также передали тысячи учебных пособий.