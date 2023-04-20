Денис Пушилин заявил, что в новых регионах России за год восстановили более 4 тысяч объектов

Врио Главы ДНР выступил сегодня на совместном заседании коллегии Минстроя РФ и Президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию. Фото: ТГ/Пушилин

За год в новых регионах России удалось восстановить более 4 тысяч объектов. Причем некоторые из них строились «с нуля». Об этом сообщил врио Главы ДНР Денис Пушилин, который выступил сегодня на совместном заседании коллегии Минстроя РФ и Президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию.

Руководитель Республики представил доклад, где отразил результаты проделанной работы, назвав их огромными.

- Проделана огромная работа: только за период с 24 февраля 2022 года по 1 апреля 2023 года на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей удалось восстановить 4233 объекта, в том числе обеспечить выполнение всех этапов строительства от нулевого цикла до ввода по 58 объектам, - отметил он.

По словам Пушилина, планы на текущий год не менее амбициозные. В этом году запланировано восстановить 6061 объект, в том числе построить 151 новый. Сейчас в восстановлении территорий участвуют 56 регионов, 8 госкомпаний и 167 подрядчиков.

- Уверен, что вместе мы справимся со всеми поставленными задачами, - заявил Пушилин.