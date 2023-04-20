Энергетики восстанавливают поврежденную обстрелами ВСУ подстанцию в ЛНР, которая питает половину Республики

Жителям обеспечат стабильную подачу электроэнергии. Фото: mintek-dnr.ru

Энергетики ремонтируют электроподстанцию в Золотом-5, от которой зависит электроснабжение половины Луганской Народной Республики. Начиная с 2014 года, эта подстанция получала регулярные повреждения из-за обстрелов ВСУ. Кроме того, на ней установлено еще старое оборудование. Об этом сообщили ЛИЦ в «Республиканской сетевой компании».

- Мы подаем энергию на большие подстанции, а с этих подстанций она уже поступает в распорядительные пункты, распределяется на более мелкие. От нас зависит половина Луганской Народной Республики в обеспечении электроэнергией, - пояснили там.

По словам энергетиков, после 2014 года многие города с их предприятиями и населением оказались на оккупированной Украиной стороне, и функций у подстанции поуменьшилось. Теперь же, с освобождением этих территорий, вновь встал вопрос о бесперебойной подаче света в данные населенные пункты.

Сейчас подстанцию восстанавливают силами 40 российских специалистов. Ее оснастят современным оборудованием, чтобы обеспечить безаварийную работу на пару десятков лет. Завершить работы обещают уже в скором времени.