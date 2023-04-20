Донецкий театр кукол подготовил концерт для взрослых «Под звуки канонады»

Артисты Донецкого театра кукол подготовили программу о героях наших дней. Фото: Министерство культуры ДНР

Донецкий республиканский академический театр кукол подготовил концертную программу «Под звуки канонады» о жителях Донбасса и героях СВО. Об этом ДАН сообщила генеральный директор-художественный руководитель театра Ольга Арутинова.

- У нас сейчас идет юбилейный 90-й сезон, мы выпустили два новых спектакля - «Прощай, конферансье» и «Вторая смерть Жанны д’Арк». Мы стараемся набрать репертуар для взрослого зрителя. Также подготовили концертную программу «Под звуки канонады». Наши зрители хорошо запомнили концерт «Мы этой памяти верны», который мы выпустили два года назад к 9 мая. Он был посвящен памяти героев Великой Отечественной войны, а новый концерт чтит героев нынешних событий, военных действий, людей-героев, которые живут, любят, работают, строят свое будущее, но все это проходит под звуки канонады, - рассказала Ольга Арутинова.

По ее словам, премьера концерта запланирована на сентябрь - ко Дню освобождения Донбасса. Место представления пока не определено, но не исключено, что премьера состоится на освобожденных территориях.