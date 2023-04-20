Маломобильным жителям ДНР получить российские паспорта помогут общественники

Получить заветный документ стало гораздо проще Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Донецкой Народной Республике маломобильным гражданам помогут в получении российских паспортов. Поддержку окажут активисты общественной организации «Молодая Республика». Об этом сообщили в пресс-службе движения.

Там рассказали, что представители организации прошли специальное обучение и уже с этого месяца начали помогать отделениям МФЦ и миграционной службе.

- У нас активисты всегда за все инициативы. Единственное, мы не стали брать Петровский и Кировский район из-за обстрелов, а по центру наши ребята помогают. Ездим по выходным по маломобильным гражданам, по гражданам льготных категорий тоже. Помогаем делать процедуру дактилоскопии и выдавать паспорта, - пояснили общественники.

Сообщается, что в выходные дни активисты едут к маломобильным гражданам по заявкам. Те при помощи опекунов или родственников должны заранее собрать документы на паспорт и иметь при себе справку о наличии инвалидности или другой документ про малоподвижность. Затем общественники и представители служб приезжают и проводят процедуру дактилоскопии. Уже через пару недель заявителю привозят готовый паспорт.