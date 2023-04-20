В «Ростехе» намерены расширить сотрудничество с ДНР и ЛНР

Донбасс - один из самых крупных в мире промышленных центров, поэтому «Ростех» видит большие возможности и перспективы сотрудничества с ним. Фото: АМК ООО «ЮГМК»

Государственная корпорация «Ростех» наладила взаимодействие с властями Донецкой и Луганской Народных Республик в целях активизации сотрудничества с данными регионами. Об этом сообщили ДАН в пресс-службе корпорации.

Там отметили, что Донбасс - один из самых крупных в мире промышленных центров. Поэтому «Ростех» видит большие возможности и перспективы сотрудничества с ним. Направления взаимодействия могут быть самыми разными.

- Мы активно координируемся с властями ДНР и ЛНР, намерены расширять экономические, кооперационные и научно-технические связи с новыми регионами, - заявили в корпорации.

В качестве примера такого успешного сотрудничества там назвали работу «Уралвагонзавода», входящего в орбиту «Ростеха», и Южного горно-металлургического комплекса, который объединяет крупнейшие металлургические и коксохимзаводы ДНР и ЛНР.

Так, ЮГМК уже поставил на «Уралвагонзавод» металл, а тот, как один из лидеров в области изготовления железнодорожных вагонов в России, помогает в восстановлении производства на Стахановском вагоностроительном заводе в ЛНР.