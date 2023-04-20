Первую воду в Донецк по новому водоводу из Дона должны подать 30 апреля

Водопроводные системы постепенно наполняют водой. Фото: Минстрой ДНР

Новый водовод из реки Дон, построенный для снабжения Донецкой Народной Республики, полностью готов. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

От уточнил, что подать первую воду в Донецк по новому водоводу планируют уже 30 апреля. Сейчас специалисты продолжают наполнять водопроводную систему.

- Водовод построен, идет наполнение водой, пуско-наладочные работы. К 30 апреля планируем воду подать уже в Донецк, - отметил российский вице-премьер.

Напомним, ранее в ДНР заявили, что запуск нового водовода «Дон-Донбасс» намечен к началу мая. Об этом сообщил врио Главы Республики Денис Пушилин в ходе заседания коллегии Минстроя РФ.

- Запланировано реализовать к 1 мая 2023 года первый этап водовода из реки Дон к каналу Северский Донец - Донбасс протяженностью 194 километра и мощностью водозабора 288 тысяч кубических метров в сутки, - проинформировал он.