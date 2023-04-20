Жителей ЛНР предупредили про перебои с мобильной связью

О сроках завершения работ будет сообщено дополнительно Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жителей Луганской Народной Республики предупредили о возможных перебоях с мобильной связью из-за технических работ на оборудовании. Информацию обнародовал республиканский мобильный оператор «Мобильные коммуникационные системы» (МКС).

- В связи с работами на коммутационном оборудовании может наблюдаться частичное прерывание сервисов мобильной связи, - заявили там, добавив, что о конкретном времени завершения ремонтных работ сообщат абонентам чуть позже.

В компании принесли жителям извинения за временные неудобства.

Напомним, ранее сообщалось, что в ЛНР провели тестовый запуск мобильного интернета. Ранее услугу отключили из соображений безопасности. Однако в ходе недавней прямой линии врио Главы Республики Леонида Пасечника с населением к нему поступило очень много вопросов по данному поводу. Глава региона пообещал жителям, что востребованную услугу вернут.