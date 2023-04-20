В ДНР заявили, что запуск нового водовода «Дон-Донбасс» намечен к 1 мая

Жители Республики ждут долгожданную воду из кранов Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Новый водовод из реки Дон, построенный для водоснабжения жителей ДНР, планируют запустить в работу уже с начала мая. Об этом сообщил врио главы Республики Денис Пушилин в ходе заседания коллегии Минстроя РФ.

- Запланировано реализовать к 1 мая 2023 года первый этап водовода из реки Дон к каналу Северский Донец - Донбасс протяженностью 194 километра и мощностью водозабора 288 тысяч кубических метров в сутки, - проинформировал он.

Напомним, ранее Денис Пушилин заявил, что точная дата запуска в ДНР нового водовода «Дон-Донбасс» станет известна уже в ближайшее время. Вначале ее согласуют со всеми профильными службами. Руководитель Республики анонсировал проведение совещаний со специалистами по данному вопросу и отметил, что в данное время на объекте еще продолжаются пусконаладочные работы. Он подчеркнул, что людям необходимо знать конкретную дату, когда же у них в кранах наконец появится вода.