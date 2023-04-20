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НовостиОбщество20 апреля 2023 8:28

Производителям из Донецка и Луганска помогут присоединиться к системе госзакупок

Поддержку в этом вопросе предприятиям окажет «Промсвязьбанк»
Ирина ДМИТРИЕВА
Бизнесу из присоединенных территорий необходима поддержка и сопровождение в части действующей нормативно-правовой базы

Бизнесу из присоединенных территорий необходима поддержка и сопровождение в части действующей нормативно-правовой базы

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

«Промсвязьбанк» поможет производителям из новых регионов России принять участие в системе государственных закупок. Об этом заявил заместитель председателя банка Константин Басманов.

Он отметил, что представители финучреждения проведут отдельную встречу-круглый стол с поставщиками, в том числе из новых регионов РФ, которые изъявили желание присоединиться к системе госзакупок.

- Обсудим с предприятиями эти вопросы, по итогам вместе с правительствами новых регионов сформируем перечень предложений - какие нужны переходные меры, чтобы поставщики новых регионов могли участвовать в системе госзакупок, направим предложения в соответствующие законодательные органы, - отметил он.

По словам Басманова, бизнесу из присоединенных территорий необходима поддержка и сопровождение в части действующей нормативно-правовой базы.

Напомним, ранее сообщалось, что «Промсвязьбанк» завершил покупку банков «ПСБ Донецк» и «ПСБ Луганск», принадлежащие Донецкой и Луганской Народным Республикам. Благодаря их приобретению сеть обслуживания ПСБ-банка в этих регионах вырастет почти вдвое.