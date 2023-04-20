Четыре новых парка появятся в Северодонецке, Лисичанске и Рубежном

Для населения создадут комфортные и безопасные места отдыха Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Луганской Народной Республике благоустроят территорию Северодонецкой агломерации. Так, в самом Северодонецке, а также Лисичанске и Рубежном появятся четыре новых парка. Об этом сообщили в Едином научно-исследовательском и проектном институте пространственного планирования России.

Там пояснили, что проекты генеральных планов городов предусматривают создание новых благоустроенных территорий общего пользования, а также озеленения мест специального назначения. А это означает благоустройство новых парков и зеленых зон.

- Так, в городе Северодонецке будут созданы парки вблизи озер Чистое и Парковое, в Лисичанске - парк площадью около 35 га, в Рубежном - парк площадью более 10 га, - рассказали в научно-исследовательском институте.

По словам начальника экологической мастерской Ивана Галушкина, принципы планировки городов Северодонецкой агломерации возьмут за основу для дальнейших проектных предложений.