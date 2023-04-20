Почти 15 тысяч жителей ЛНР остались без света из-за короткого замыкания в сети

Место обрыва уже найдено, ремонтные работы запланированы на сегодняшний день. Фото: mintek-dnr.ru

Короткое замыкание в сети электроснабжения привело к отключению света в городах Рубежное и Лисичанск в ЛНР. В результате оказались обесточенными дома практически 15 тысяч местных жителей. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики.

- В результате отключения без электроснабжения 1 464 абонента в городе Рубежное и 13 467 абонентов в городе Лисичанске (полностью), суммарно 14 931 абонент, - проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что место обрыва уже найдено, ремонтные работы запланированы на сегодняшний день.

Напомним, в конце марта на территорию Республики обрушился сильный снегопад. Непогода привела к серьезным последствиям: без света остались почти 60 тысяч жителей ЛНР. В регионе были обесточены 148 населенных пунктов. Из-за отсутствия электроснабжения не было воды и не работали котельные.