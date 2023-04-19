Беларусь поможет ДНР в модернизации ферм и агропрома

ДНР готова экспортировать в Беларусь семена подсолнечника и зерно 4 класса. Фото: ДАН

Республика Беларусь поможет Донецкой Народной Республике в решении важных вопросов для аграриев, в том числе в модернизации ферм, сервисного обслуживания техники и внедрении инновационных технологий в селекции растений. Об этом рассказал министр агропромышленной политики и продовольствия региона Артем Крамаренко.

— Обсудили перспективы взаимовыгодного сотрудничества между братскими Республиками, в частности, импорта и экспорта продукции. Особое внимание уделили вопросам сферы АПК. Одной из приоритетных задач является вывести сельское хозяйство на новый уровень, — отметил министр.

Крамаренко добавил, что Беларусь предложила помощь в обновлении, ремонте и сервисном обслуживании сельхозтехники, предоставлении оборудования для молочно-товарных ферм, материалов для остекления теплиц, внедрении инновационных технологий в селекции растений, а также содействии в обучении новых кадров агропромышленной отрасли.

Напомним, что ранее власти ДНР и Республики Беларусь договорились о сотрудничестве в сфере экономики.