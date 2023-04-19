Две новые многоэтажки в Волновахе сдадут в эксплуатацию в ближайшие недели

Евгений Солнцев провел совещание со штабом по восстановлению освобожденного города. Фото: Солнцев/ТГ

В ближайшие недели в Волновахе сдадут в эксплуатацию два новых многоквартирных дома. Их возвели силами специалистов из регионов-шефов — Ямало-Ненецкого автономного округа и Челябинской области. Об этом рассказал Председатель Правительства ДНР Евгений Солнцев по итогам совещания со штабом по восстановлению города.

— Проверил готовность двух многоквартирных домов к приему новоселов. Эти трехэтажки в кратчайшие сроки возвели шефы-регионы — Челябинская область и ЯНАО. Зашел в несколько квартир — небольшие, но очень светлые и уютные, — отметил Председатель.

Солнцев добавил, что в ближайшие недели дома передадут городской администрации, а ключи от квартир получат волновахцы, которые наиболее других нуждаются в жилье.

На совещании также обсуждались вопросы подготовки к осенне-зимнему периоду. Председатель подчеркнул, что работы предстоит много.

— Здесь нам предстоит изрядно поработать. Главное – не «для галочки», а для людей. Перед всеми службами четко поставлены задачи, определены сроки. Есть некоторые сложности по подготовке 7 котельных, расположенных в сельских населенных пунктах Волновахского района. Держу вопрос на контроле, — отметил Евгений Солнцев.