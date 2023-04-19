Программа восстановления новых регионов России полностью согласована со всеми министерствами и ведомствами

Масштабная программа восстановления согласована с профильными ведомствами России. Фото: Пушилин/ТГ

Программа социально-экономического развития новых регионов полностью согласована со всеми ответственными министерствами и ведомствами. Она включает порядка 300 мероприятий, восстановление и строительство тысячи объектов. Об этом на совещании с Президентом России Владимиром Путиным и членами Правительства доложил вице-премьер Марат Хуснуллин.

— Как отметил Владимир Владимирович, главная задача – реальное изменение ситуации, улучшение жизни наших граждан на этих территориях и скорейшее восстановление нормальной жизни. Также по поручению Главы государства проработаем вопрос увеличения пропускной способности КПП в новые регионы, — подчеркнул Хуснуллин. — Такая работа уже ведется, но пока окончательно проблема не решена.

Напомним, что Владимир Путин обратил внимание на высокие цены в новых регионах России. В числе возможных решений, предложенных Президентом, было привлечение инвестиций и развитие сельского хозяйства в новых регионах.