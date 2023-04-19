Владимир Путин обратил внимание на высокие цены в новых регионах России и предложил решения сложившейся ситуации

Владимир Путин поручил подумать над решением проблемы. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провел совещание с членами Правительства, в ходе которого обратил внимание на скромные доходы и высокие цены в новых регионах. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

— Я когда говорил о доходах, а это очевидно, даже внешне бросается в глаза: доходы-то скромные, а уровень, скажем, цен, даже выше, чем в Ростовской области, — отметил Путин.

Президент поручил Председателю Правительства Михаилу Мишустину и вице-премьеру Марату Хуснуллину подумать над тем, как можно устранить проблему. В числе возможных решений, предложенных Владимиром Путиным, было привлечение инвестиций и развитие сельского хозяйства в новых регионах.

— Есть некоторые вещи, которые можно сделать достаточно оперативно, в том числе, и по вашей линии. Вот поддержать сельхозпроизводителей, расширить возможности переработки на месте сельхозпродукции, вложить средства, — дать возможность местным, — либо привлечь инвестиции из других регионов, создать там базы хранения производимых на этих территориях товаров. Там много чего можно сделать, — добавил лидер страны.

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