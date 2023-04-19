Леонид Пасечник поблагодарил Владимира Путина за включение в состав Совета при Президенте по развитию самоуправления

Власти Республики готовы перенять успешный опыт коллег из других регионов. Фото: Пасечник/ТГ

Временно исполняющий обязанности Главы Луганской Народной Республики поблагодарил Владимира Путина за включение в состав Совета при Президенте по развитию местного самоуправления. Врио Главы Республики добавил, что власти региона готовы внедрять успешный опыт коллег и делиться своими наработками. Об этом Леонид Пасечник рассказал в своем телеграм-канале.

— Благодарю Владимира Владимировича за оказанное доверие и за то внимание, которое уделяется всестороннему развитию новых регионов, среди которых наша Луганская Народная Республика. Для нас сейчас это особенно важно. Мы формируем новую систему местного самоуправления, включаемся в единый российский механизм, — отметил Пасечник.

Врио Главы ЛНР подчеркнул, что власти готовы перенять успешные российские практики.

— Постоянный контакт с лучшими российскими управленцами, безусловно, поможет аккумулировать и успешно внедрять передовой опыт. Ускорит интеграцию нашего региона в единое российское правовое и политическое пространство. Со своей стороны, готов делиться практиками и наработками, которые сформировались у нас, — добавил глава региона.

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