До декабря в Мариуполе планируют заменить 70 километров дорожного полотна

Мэр города лично проинспектировал ход восстановления дорог. Фото: Моргун/ТГ

В Мариуполе планируют отремонтировать порядка 70 километров дорожного полотна к декабрю. Работы разделили на два этапа, в первом — ремонт 38 дорог в городе. Сейчас выполняется капитальный ремонт бульвара Шевченко, улиц Куприна и Набережной и других. Об этом рассказал глава администрации Мариуполя Олег Моргун.

— Уже сейчас силами генерального подрядчика «БКД – Строй» и заказчика «Автодор – УП» выполняется капитальный ремонт бульвара Шевченко, улиц Куприна и Набережной, проспектов Нахимова, Карпова и Металлургов (на участке от подземного перехода до Приморского бульвара), — подчеркнул мэр. — Всего же ремонтно-восстановительные работы охватывают 53 участка дорожно-транспортной сети Мариуполя.

Моргун добавил, что строители также заменяют бордюрные ограждения, опоры освещения и знаки дорожного движения, устанавливают новые светофоры на оживленных перекрестках и оборудуют удобные остановочные павильоны по всему городу.

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