В освобожденных районах ДНР начали добычу гранита

Объем добытой горной массы составил 230 тысяч тонн. Фото: Ежиков/ТГ

В освобожденных районах Донецкой Народной Республики возобновили добычу гранита. На Кальчикском, Анадольском и Каранском карьерах специалисты в течение 10 дней произвели шесть взрывов магматических пород. Общий объем образованной горной массы составил более 230 тыс. тонн. Об этом рассказал заместитель Председателя Правительства ДНР Владимир Ежиков.

— Далее горную массу отправят на дробильно-сортировочный комплекс для переработки. В дальнейшем полученный щебень гранитный будет использован для восстановления дорожной инфраструктуры ДНР, а также жилищного строительства, — отметил вице-премьер.

Владимир Ежиков добавил, что на продукцию карьеров уже получены сертификаты России. Это подтверждает высокое качество горной массы и ее соответствие российским ГОСТам.

Тем временем Федеральное агентство по недропользованию займется изучением геологической информации о Донецкой Народной Республике. Это поможет обнаружить потенциальные участки для поиска полезных ископаемых в регионе.

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