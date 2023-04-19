Леонида Пасечника включили в состав Совета при Президенте России. Фото АГ ЛНР

Временно исполняющего обязанности Главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника включили в состав Совета при Президенте России по развитию местного самоуправления. Соответствующий указ «Об утверждении состава Совета при Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления и состава президиума этого Совета» опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В федеральную часть совета вошли Председатель Правительства ДНР, начальник Управления Президента по внутренней политике, руководитель Администрации Президента, депутаты Государственной Думы, министры сельского хозяйства, юстиции, строительства и ЖКХ, финансов. В региональную часть — губернаторы регионов России, мэры отдельных городов, а также Главы ДНР и ЛНР.

Тем временем Денис Пушилин прокомментировал свое назначение в состав Совета, подчеркнув, что власти Донецкой Народной Республики готовы перенимать успешный опыт коллег из других регионов России.

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