ВФУ обстреляли Шахтерск из РСЗО, тяжело ранен водитель грузовика

По территории шахты выпустили четыре ракеты из РСЗО. Фото: ШАтов/ТГ
Вооруженные формирования Украины обстреляли Шахтерск с применением реактивной системы залпового огня. В результате украинской агрессии ранение получил водитель грузовика. Об этом сообщил глава администрации Шахтерска Александр Шатов.
— В результате ракетного удара со стороны ВСУ пострадал водитель грузового автомобиля. Состояние пострадавшего крайне тяжелое, — отметил градоначальник.
Шатов добавил, что удар был нанесен по территории шахты.
— ВСУ нанесли ракетный удар в районе шахты «Шахтерская-Глубокая. На место происшествия выехали службы оперативного реагирования, — подчеркнул глава администрации города.
В Представительстве ДНР с Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины добавили, что украинские боевики выпустили по городу четыре ракеты из реактивной системы залпового огня. Обстрел велся с позиций ВФУ, расположенных в районе населенного пункта Константиновка.
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