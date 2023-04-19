«Готов работать, для меня это доверие и честь»: Денис Пушилин прокомментировал указ Владимира Путина о включении его в состав Совета при Президенте

Врио Главы поблагодарил Президента за доверие. Фото: АГ ДНР
Временно исполняющий обязанности Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поблагодарил Владимира Путина за включение в состав Совета при Президенте по развитию местного самоуправления. Врио Главы Республики отметил, что для власти ДНР вопрос местного самоуправления чрезвычайно актуальный. Об этом Денис Пушилин рассказал в своем телеграм-канале.
— С энтузиазмом воспринял новость о включении в состав Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления, в его региональную часть. Вопрос местного самоуправления для нас чрезвычайно актуальный, мы только приступаем к созданию муниципалитетов, поэтому нам особо важна именно данная тематика, — отметил глава региона.
Денис Пушилин подчеркнул, что в ДНР готовы перенимать опыт местного самоуправления от коллег из других регионов страны.
— Готовы перенимать успешный опыт других регионов Российской Федерации, делиться своими наработками, которые показали свою эффективность за годы существования Республики в условиях повышенных вызовов. Готов работать, для меня это доверие и честь – участвовать в Совете такого уровня, — отметил Пушилин.
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