В луганские детсады доставили более 600 комплектов игровой мебели из Москвы

В играх дети дошкольного возраста развивают свои социальные навыки. Фото: Администрация города Луганска

Большая помощь поступила из Москвы в дошкольные учреждения Луганска. Детские сады получили от города-побратима более 600 комплектов игровой мебели. Об этом сообщили в местной администрации.

- Луганские дошкольные учреждения получили от Департамента образования и науки города Москва 632 комплекта игровой мебели, - проинформировали там.

Сообщается, что в числе поступившей мебели - игрушечные больницы, парикмахерские и кухни для детей.

Местные власти отметили, что педагоги, дети и родители очень благодарны москвичам за такой щедрый подарок.

Напомним, столица России взяла шефство над Луганском в июне прошлого года. Москва выразила готовность оказать социально-экономическую и гуманитарную помощь жителям Республики, а также наметила совместные планы по восстановлению Луганска и созданию здесь комфортной мирной среды. Речь идет о восстановлении школ, детсадов, поликлиник, жилья, инженерных коммуникаций и уличной дорожной сети.

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