В освобожденном Рубежном в ЛНР вскоре откроют первый супермаркет

Жители ждут открытия нового сетевого магазина. Фото: Минпромторг ЛНР

В Рубежном в ближайшее время откроется первый с момента освобождения города супермаркет. Об этом сообщил замминистра промышленности и торговли Луганской Народной Республики Иван Леонов, который проверил работу местных торговых объектов и побывал на пекарне, что первой после освобождения города покрывала потребность рубежанцев в хлебе и хлебобулочных изделиях.

- В скором времени в Рубежном откроется первый супермаркет, который создаст рыночную конкуренцию мелкорозничным магазинам, - сообщил представитель ведомства.

Тем временем в соседнем Северодонецке сейчас работают три супермаркета. Два из них представляют торговую сеть «Матрешка» и один - BaZar.

- Второй магазин «Матрешка» открылся в преддверии пасхальных праздников. Работает он пока в тестовом режиме, так как сейчас проводится работа по отладке холодильного оборудования и наполнению торговых полок продуктами, - рассказал замминистра.

Уточняется, что новый магазин торговой сети находится по улице Гагарина, 109.

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