Врачи прооперировали подростков, подорвавшихся накануне в ЛНР

Пострадавших детей доставили в республиканскую детскую клиническую больницу Фото: Олег УКЛАДОВ

Врачи прооперировали двух подростков, которые накануне подорвались в ЛНР. Об этом сообщила министр здравоохранения Республики Наталия Пащенко.

По ее словам, один из раненых находится сейчас в тяжелом состоянии, второй - в крайне тяжелом. Пострадавших детей доставили в республиканскую детскую клиническую больницу, где им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

- Дети уже неоднократно оперированы, консультированы специалистами из федеральных учреждений путем телемедицинских консультаций и очно консультированы, - рассказала министр.

Глава Минздрава также добавила, что после того, как состояние подростков стабилизуется, их планируют при необходимости направить на дальнейшее лечение в федеральные больницы РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что вблизи поселка городского типа Новодарьевка, относящегося к городу Ровеньки, серьезно пострадали двое подростков. Они подорвались на неустановленном взрывном устройстве. Как сообщили в МЧС ЛНР, это произошло 16 апреля в районе Вальяновского щебкарьера.

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