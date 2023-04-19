В ДНР утвердили особенности весеннего призыва в 2023 году

Ранее сообщалось, что весеннего призыва на срочную службу в ДНР и ЛНР не будет. Фото: УНМ ЛНР

В Донецкой Народной Республике объявили кампанию по призыву граждан 1996-2005 годов рождения на срочную военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации в 2023 году. Соответствующий указ подписал врио Главы ДНР Денис Пушилин. Он опубликован на сайте его Администрации.

Документ предписывает местным властям предоставить руководству Республики информацию о результатах проведения призыва граждан на срочную военную службу во время весеннего призыва до 1 августа 2023 года, осеннего - до 15 января 2024 года.

Тем временем в Администрации Главы ДНР пояснили, что указ предусматривает не мобилизацию, а призыв на срочную военную службу без отправки в войска. Это касается весеннего набора в армию.

- Граждане, получившие повестку и прошедшие медкомиссию, после постановки на воинский учет останутся дома. Во время весенней призывной кампании 2023 года отправки призывников в войска для прохождения службы не будет, - заявили там.

Напомним, ранее сообщалось, что весеннего призыва на срочную службу в ДНР и ЛНР не будет. В комитете Госдумы по обороне разъяснили порядок призыва на службу новобранцев в новых регионах РФ.

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