В новый медицинский центр в Мариуполе начали набирать персонал

Здесь будут оказывать узкоспециализированную помощь по нескольким направлениям Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В многопрофильный центр Федерального медико-биологического агентства России, который возводят в Мариуполе, набирают штат сотрудников. Он включит в себя порядка 260 человек. Об этом сообщили ДАН в пресс-службе медико-биологического агентства.

- По предварительным расчетам, в многопрофильном медицинском центре ФМБА России будет набран штат медицинских работников в количестве около 260 человек. Ведется работа по набору персонала, - проинформировали там.

Уточняется, что в поиске специалистов агентство обратилось в Минздравы новых регионов России. Кроме того, были разосланы письма с предложением перевести сюда сотрудников из других медицинских центров и организаций, подведомственных ФМБА.

Отметим, ранее сообщалось, что медцентр в Мариуполе будет рассчитан на жителей всех новых регионов РФ. Там населению окажут узкоспециализированную помощь по следующим направлениям - сердечно-сосудистая хирургия, травматология и ортопедия, урология и гинекология, неврология, нейрохирургия, оториноларингология и челюстно-лицевая хирургия, кардиология. Центр планируют открыть в ноябре 2023 года.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

В Мариуполе новый многофункциональный медицинский центр уже в четверг примет первых пациентов

В нем есть диагностическое отделение и реанимация (подробнее)