В ДНР назовут точную дату запуска нового водовода «Дон-Донбасс»

Жителям скажут, когда в их кранах появится вода. Фото: Минстрой ДНР

Точная дата запуска в ДНР нового водовода «Дон-Донбасс» станет известна уже в ближайшее время. Вначале ее согласуют со всеми профильными службами. Об этом сообщил в эфире «Соловьев LIVE» врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Руководитель Республики анонсировал проведение совещаний со специалистами по данному вопросу и отметил, что в данное время еще продолжаются пусконаладочные работы на новом водоводе.

- С учетом технологических процессов, всех сопутствующих историй, связанных с запуском в эксплуатацию водовода, людям нужно знать конкретную дату, когда там у них в кране будет вода. Сейчас будет еще ряд совещаний с представителями профильных служб и военных строителей, на которых будет определена дата начала подачи воды из нового водовода, - заявил глава региона.

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