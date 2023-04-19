В Мариуполе восстановят памятник художнику Архипу Куинджи, разрушенный боями в 2022 году

Работы по восстановлению памятника уже начались. Фото: РВИО

Российское военно-историческое общество восстановит памятник художнику Архипу Куинджи в Мариуполе, который был практически разрушен из-за боевых действий, проходивших в городе в 2022 году. Об этом сообщило РВИО в своем официальном телеграм-канале.

Там уточнили, что монумент знаменитому пейзажисту, уроженцу Мариуполя, был установлен в Мариуполе в апреле 1984 года на пересечении улицы Металлургов и бульвара Шевченко, а спустя некоторое время перенесен на Греческую площадь города. Работы по восстановлению памятника уже начались.

- После завершения реставрации памятник Куинджи вернется на историческое место, - заявили в военно-историческом обществе.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе установили памятник святому благоверному князю Александру Невскому - защитнику русской земли. Изготовлением и монтажом скульптуры занимались специалисты из Северной столицы России. Торжественное открытие приурочили ко Дню города.

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