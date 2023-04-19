В ЛНР сообщили о ведении противником радиопереговоров на иностранных языках

Украинские военные пытаются затруднить работу российской разведки в зоне ответственности 2-го армейского корпуса ВС РФ Фото: Александр КОЦ

Украинские боевики пытаются затруднить работу российской разведки, ведя радиопереговоры на иностранных языках. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

- В зоне ответственности 2-го армейского корпуса ВС РФ отмечаются радиопереговоры противника на иностранных языках с целью затруднить работу наших разведорганов, - заявил он.

Эксперт также уточнил, что ВСУ ведут переговоры как на общепринятых иностранных языках, так и не очень распространенных с различными диалектами.

- Отмечается, что абоненты в большинстве случаев знают русский и украинский языки, поскольку названия в переговорной таблице звучат именно на этих языках, а также используется смешанная речь, - подчеркнул он.

Напомним, ранее Марочко заявил, что ВСУ испытывают проблемы при подготовке техники НАТО к использованию летом. По словам подполковника, украинской армии попросту не хватает грамотных технических специалистов.

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