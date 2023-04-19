В Луганске оформили первый электронный больничный

Оформление больничных листов в электронном виде существенно облегчит работу врачей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Луганске оформили первый электронный листок нетрудоспособности. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ЛНР.

- В Луганской городской многопрофильной больнице № 1 был оформлен первый электронный лист нетрудоспособности и принят к оплате в Социальном фонде Российской Федерации. Об этом от фонда получено официальное подтверждение, - проинформировали в ведомстве.

Там отметили, что оформление больничных листов в электронном виде существенно облегчит работу врачей и исключит ошибки, которые допускались при оформлении бумажных вариантов документа. Кроме того, это позволит наладить взаимодействие ведомств, занятых в структуре здравоохранения Республики, и обеспечить своевременность выплат жителям, временно утратившим трудоспособность.

В Минздраве также подчеркнули, что внедрение цифровых услуг - одна из главных задач при интеграции региона в систему здравоохранения России.

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