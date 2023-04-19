В Донецке рассказали о последствиях удара ВСУ по городу противорадиолокационной ракетой AGM-88 HARM

Снаряд попал между 13 и 14 этажами 16-этажного жилого дома Фото: Иван ЖИЛЯК

ВСУ вечером 18 апреля вновь обстреляли жилой район Донецка. В этот раз пострадал Киевский район города, где был частично разрушен многоквартирный жилой дом. Более детальную информацию обнародовал в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

Прямое попадание ракеты зафиксировано в жилой многоквартирный дом на пересечений улиц Куйбышева и Соколиной

Он отметил, что в течение дня территория Донецка восемь раз подверглась вражеским обстрелам. В направлении Киевского, Куйбышевского и Петровского районов украинские боевики выпустили 28 снарядов калибром 155 мм и 1 противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM.

- Погибли 3 человека, ранены 2. Повреждения получили строения по улицам Мольера, Горной, Шверника, Спартака; переулкам Валуйскому и Лилиной. Пострадали два маршрутных автобуса, - проинформировал мэр.

Тем временем в представительстве ДНР в СЦКК сообщили о о 22 фактах ведения огня со стороны ВСУ за сутки. Противник выпустил по Республике 87 боеприпасов, обстреляв Донецк, Макеевку, Горловку, Благодатное и Владимировку. Повреждены 12 домов и один объект гражданской инфраструктуры.

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