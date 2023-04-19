Марочко заявил, что ВСУ испытывают проблемы при подготовке техники НАТО к использованию летом

Как пояснил подполковник, современная военная техника не похожа на советские образцы. Фото: ЛИЦ

Подразделения ВСУ сталкиваются с проблемами при ремонте военной техники, которую им поставляют страны НАТО, и не могут подготовить ее к использованию в летний период. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он уточнил, что в украинской армии попросту нет грамотных технических специалистов, способных отремонтировать и наладить работу таких машин.

- При подготовке техники к летнему периоду эксплуатации и техобслуживания украинское командование столкнулось с нехваткой технических специалистов широкого профиля. Многие проходили обучение в западных странах на определенных машинах, а спектр поставляемой Западом техники и вооружения украинским боевикам намного шире, - заявил он.

По словам эксперта, методические рекомендации от западных кураторов должного эффекта не имеют - снова-таки ввиду низкой квалификации украинских ремонтников и того, что современная техника НАТО совершенно не похожа на советские образцы.

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