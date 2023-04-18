Амвросиевскому лесхозу передали оборудование и снаряжение для тушения пожаров

В состав гуманитарного груза вошли две тысячи сеянцев сосны. Фото: Ежиков/ТГ

Лесоводы Нижегородской области передали гуманитарную помощь Амвросиевскому лесному хозяйству. В гуманитарный груз вошли 190 единиц оборудования и снаряжения для тушения лесных пожаров и проведения лесохозяйственных работ. Об этом рассказал заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики Владимир Ежиков.

— Также передано порядка 2 тысяч сеянцев сосны обыкновенной с закрытой корневой системой, выращенных в Лесном селекционном центре Нижегородской области. Это еще раз доказывает, что дружба между регионами заключается в реальной помощи и взаимодействии, — отметил вице-премьер.

Напомним, что ранее в ДНР доставили 100 тысяч сеянцев сосны и ели для восстановления лесов. Посадочный материал используют для восстановления лесных массивов, сильно пострадавших из-за боев. Доставленные сеянцы — это сосна и ель обыкновенная. Благодаря закрытой корневой системе они приживаются в разы лучше других деревьев

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