Специалисты НМИЦ им. Бехтерева разработают предложение по улучшению в ДНР психиатрической помощи

Медики предложат идеи по оптимизации оказания медпомощи в Республике. Фото: Толстыкина/ТГ

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева разработают предложения и рекомендации по оказанию в Донецкой Народной Республике специализированной медицинской помощи по профилям «психиатрия» и «психиатрия-наркология». Об этом рассказала заместитель Председателя Правительства ДНР Лариса Толстыкина.

— Продолжаю рабочие встречи с представителями российских медицинских исследовательских центров, которые приезжают в ДНР для оказания организационно-методической поддержки нашим медучреждениям. В этот раз с визитом прибыли специалисты НМИЦ психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева, — отметила вице-премьер.

Лариса Толстыкина добавила, что специалисты посетили Республиканскую клиническую психиатрическую больницу и Республиканский наркологический центр, где подробно изучили качество оказания медицинской помощи.

Напомним, что ранее Республику посещали медики из национального медицинского исследовательского центра Минздрава России. Специалисты НМИЦ планируют улучшить оказание терапевтической помощи в ДНР. Работа в этом направлении уже началась.

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