Леонид Пасечник призвал жителей ЛНР принять участие в конкурсе «Лидеры России»

Конкурс проводится уже пятый раз, но возможность поучаствовать в нем жители ЛНР получили только в этом году Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Временно исполняющий обязанности Главы Луганской Народной Республики призвал жителей региона принять участие в конкурсе «Лидеры России». Каждый участник получит оценку своих возможностей и рекомендации, которые помогут двигаться дальше в профессии. Победителей ждет денежный грант на образование и возможность встретиться с ведущими российскими управленцами. Об этом Леонид Пасечник рассказал в своем телеграм-канале.

— «Лидеры России» – это возможность реализовать себя не только в органах власти, но и образовании, медицине, предпринимательстве и других сферах жизнедеятельности нашей страны. Российской Федерации нужны управленцы, способные проявлять инициативу и брать на себя ответственность. Знаю, что в нашей республике таких не мало, — отметил глава региона.

Леонид Пасечник добавил, что критериев к участникам всего два — это возраст до 55 лет и управленческий стаж от 2 лет. Зарегистрироваться на конкурс можно до 14 мая.

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