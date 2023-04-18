Глава Минздрава России и врио Главы ДНР вручили награды медикам, участвующим в профосмотрах детей

Награды вручили медикам, которые проводят медосмотры детей в Республике. Фото: кадр из видео Пушилин/ТГ

Министр здравоохранения России посетил новые регионы страны, в ходе которых совместно в врио Главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным и главой Минздрава ДНР вручил ведомственные награды медикам. Они задействованы в проведении профилактических осмотров детей в Республике. Об этом Дмитрий Гарцев рассказал в своем телегам-канале.

— Поздравляю коллег с признанием их преданности призванию и благодарю за неоценимый вклад в заботу о главной ценности Республики и ее будущем — здоровье детей. Первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко также присутствовал при награждении и выразил свою благодарность отличившимся медработникам и руководителю главного медицинского ведомства России, — отметил Гарцев.

Глава Минздрава Республики подчеркнул, что врио Главы ДНР Денис Пушилин вручил министру здравоохранения РФ знак отличия «За заслуги перед Донецкой Народной Республикой» III степени. Награду Михаилу Мурашко вручили в качестве благодарности за помощь и внимание, которое оказывается сейчас медицинской отрасли региона.

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