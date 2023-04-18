Украинские боевики ранили мирного жителя в Куйбышевском районе Донецка

В результате обстрела пострадал мужчина 1991 года рождения Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по Куйбышевскому району Донецка, в результате чего ранение получил один мирный житель. Повреждены частные жилые дома на улицах Шверника и Спартака. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— По улице Спартака, 29 ранен мужчина 1991 года рождения. ВФУ за два час выпустили по району 12 снарядов калибром 155 мм со своих позиций, расположенных в населенном пункте Тоненькое, — отметили в ведомстве.

Напомним, что ранее украинские боевики обстреляли Киевский район Донецка, выпустив одну противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM. В результате украинской агрессии прямое попадание снаряда зафиксировано в жилой многоквартирный дом на пересечений улиц Куйбышева и Соколиной. В районе ж/д вокзала получили повреждения два автобуса 37 маршрута. Пострадавших, к счастью, нет.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР приняли 30 тысяч положительных решений по выплате компенсаций за утраченное жилье

В Республике организовали работу 38 «горячих» линий, где могут ответить на вопросы о компенсации (подробнее)