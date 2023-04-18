В ДНР договорились о сотрудничестве с белорусским заводом «БелАЗ»

Врио Главы побывал на производстве легендарных карьерных самосвалов. Фото: Пушилин/ТГ

Делегация во главе с временно исполняющим обязанности Главы Донецкой Народной Республики посетила завод по производству карьерных самосвалов и другой техники «БелАЗ» в Беларуси. Власти Республики договорились о дальнейшем сотрудничестве с заводом. Об этом рассказал глава региона Денис Пушилин.

— На ОАО «БелАЗ» осмотрели производство подземной, самосвальной и специальной техники, ознакомились с образцами готовой продукции. Что сказать, мощно! Принципиально договорились о сотрудничестве, будем работать, — отметил врио Главы ДНР.

Денис Пушилин добавил, что предприятия Республики используют в основном 45-тонные автомобили. Именно их ремонт и сервисное обслуживание, поставка комплектующих и запасных частей, закупка новой техники интересуют Республику.

Напомним, что власти ДНР и Республики Беларусь договорились об сотрудничестве в сфере экономики. Республика нуждается в поставках карьерной техники и запчастей к ним для добычи гранита, известняка, глины, огнеупорных материалов открытым способом. В свою очередь ДНР может экспортировать зерно и семена.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вице-премьер ДНР рассказал о переходе угольной и энергетической промышленности ДНР на российские стандарты

Переход на новые стандарты будет проходить в процессе замены оборудования (подробнее)