В Мариуполе начал работу второй отдел МФЦ

Новые отделения МФЦ появятся в пгт Сартана, а также в зданиях бывших кинотеатров «Комсомолец» и «Союз» в Мариуполе. Фото: МФЦ ЛНР

Второй отдел Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг начал работу в Мариуполе. Для клиентов организована работа пяти окон обслуживания посетителей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства экономического развития Донецкой Народной Республики.

— Это временное размещение отделения. В стационарном центре проводятся ремонтные работы. Там планируется разместить 7 окон приема граждан и открыть отделение осенью, — отметил исполняющий обязанности министра экономического развития ДНР Владимир Зверков.

Тем временем в Мариуполе уже начали работу восемь пунктов приема заявлений на российский паспорт и три пункта выдачи готовых документов. Власти города планируют открыть дополнительные отделения МФЦ и пунктов выдачи паспортов. Для будущих отделений уже определены помещения, с реконструкцией которых городу поможет регион-шеф Санкт-Петербург.

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