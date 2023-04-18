Власти ДНР и Республики Беларусь договорились о сотрудничестве в сфере экономики

Власти ДНР и Беларуси договорились создать рабочие группы для решения задач в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Фото: Пушилин/ТГ

Власти Донецкой Народной Республики обсудили вопросы взаимовыгодного экономического сотрудничества с Правительством Беларуси во главе с заместителем премьер-министра Петром Пархомчиком. Ранее эти вопросы были подняты в ходе встречи Дениса Пушилина с Александром Лукашенко.

— Есть немало продукции, производимой в Беларуси, в которой заинтересован наш регион, и, наоборот, нам есть что поставить Республике Беларусь. Подробно обговорили направления взаимовыгодного сотрудничества, — отметил врио Главы ДНР Денис Пушилин. — Нам интересны поставки карьерной техники и запчастей к ним для добычи гранита, известняка, глины, огнеупорных материалов открытым способом.

Глава Республики добавил, что ДНР интересны поставки тягачей и автобусов, производимых в Беларуси, а также строительной плитки и мебели. В свою очередь регион может экспортировать в страну зерно и семена.

— Особо остановились на взаимодействии в сельском хозяйстве. Мы уже поставляем в Беларусь семена подсолнечника, готовы экспортировать зерно 4-го класса, в котором есть потребность у наших партнеров. Это далеко не полный перечень вопросов, которые обсудили. Договорились создать рабочие группы по направлениям для решения задач в краткосрочной и долгосрочной перспективе, — добавил Денис Пушилин.

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