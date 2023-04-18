Вице-премьер ДНР рассказал о переходе угольной и энергетической промышленности ДНР на российские стандарты

Одна из важнейших задач — модернизация шахт и оборудования. Фото: ДАН

Заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики Андрей Чертков рассказал о том, как энергетическая и угольная промышленность региона будет переходить на российские стандарты. Одна из важнейших задач — это замена оборудования и реконструкция шахт. Об этом сообщили в пресс-службе министерства угля и энергетики Республики.

— В энергетике переход на российские стандарты будет происходить в процессе замены оборудования. Я считаю, что в энергетической отрасли это и проще, и сложнее. Мы понимаем, что и как делать, в принципе, стандарты в энергетике идентичны во всем СНГ, — отметил зампред.

Вице-премьер подчеркнул, что средства на преобразование энергетической отрасли нужны большие, и с этим региону помогут энергетические компании России, а также регионы-шефы.

— С угольной промышленностью труднее. Мы осознаем, что порядка 15 лет здесь в углепром не вкладывались никакие средства. Рассчитываем, что инвесторы, которые в ближайшее время зайдут на наши угольные предприятия, понимают, что реконструкция шахт сегодня очень необходима, замена оборудования – вопрос №1, — отметил вице-премьер.

Андрей Чертков добавил, что реконструкция шахт привлечет в регион горняков из других субъектов России, а это повлияет на масштабы добычи угля.

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