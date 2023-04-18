Глава Минздрава РФ посетил ДНР и ЛНР с рабочим визитом

В Мариуполе министр посетил полевой многопрофильный госпиталь Федерального центра медицины катастроф Минздрава России. Фото: пресс-служба Минздрава России

Глава министерства здравоохранения России Михаил Мурашко посетил с рабочим визитом Донецкую и Луганскую Народные Республики. Министр побывал в нескольких медицинских учреждениях, а также ознакомился с оснащением автомобилей скорой медицинской помощи и передвижными ФАПами. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

— Важными являются маршрутизация и обеспечение доступа к новым технологиям пациентов с тяжелыми заболеваниями. На сегодняшний день уже выстроена система направления в федеральные клиники, а также телемедицинские консультации с ведущими специалистами нашей страны. Пациенты имеют сегодня возможность получать высокотехнологичную медицинскую помощь в передовых клиника, — отметил министр.

Михаил Мурашко посетил отделения ДОКТМО, Центра первичной медико-санитарной помощи №11 города Донецка и Института неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака, а также аккредитационно-симуляционный центр в Донецком национальном медицинском университете, в котором проходят обучение и аккредитацию молодые медики. С министром здравоохранения ЛНР Наталией Пащенко глава Минздрава России обсудил вопросы поставок необходимого оборудования и организации текущих ремонтов.

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